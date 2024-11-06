Бывшую мисс Россия задержали во Внукове за незадекларированные драгоценности

Бывшую мисс Россия фотомодель Софию Никитчук задержали в аэропорту Внуково по возвращении из Ниццы. Об этом сообщил 360.ru источник.

Никитчук прилетела в Москву с пересадкой в Стамбуле. Она хотела выйти в город через зеленый коридор, однако таможенники попросили задержаться.

На досмотре у нее нашли золотые часы Patek Philippe, два кольца и колье Cartier. Общая сумма украшений составила около 12 миллионов рублей.

По закону драгоценности на такую сумму необходимо декларировать и оплачивать пошлину, однако модель отказалась это сделать, заявив, что все украшения ввозит для личного пользования. По статьям об уклонении от уплаты таможенных платежей и контрабанде стратегически важных товаров ей грозит до пяти лет колонии.

Ранее в Шереметьеве задержали гражданина Китая, который пытался ввезти в Россию контрабандой ювелирные изделия на сумму более 5,5 миллиона рублей.