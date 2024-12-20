Бывший хоккеист «Металлурга» опроверг слухи об избиении полицейского

Бывший хоккеист новокузнецкого «Металлурга» и омского «Авангарда» Алексей Яценко опроверг информацию, что он избил полицейского. Об этом спортсмен заявил 360.ru.

«Не причинял вреда здоровью никакого. Не готов разговаривать об этом. Информация не соответствует действительности», — подчеркнул Яценко.

Shot ранее сообщил, что Яценко избил свою знакомую и полицейского. По информации источника канала, в ночь на 19 декабря он выпивал с девушкой в Амурске. В какой-то момент вечеринки она позвонила в полицию и сообщила об избиении. Когда в квартиру прибыл полицейский, Яценко бросился на него и нанес несколько ударов.

Официально эту информацию не подтверждали. Shot отмечал, что Яценко задержали после случившегося.

Ранее бывшего бойца ММА и красноярского депутата приговорили к 160 часам работ за драку.