Бывший хоккеист «Металлурга» избил полицейского в Хабаровском крае

Экс-хоккеист новокузнецкого клуба «Металлург» Алексей Яценко избил свою знакомую и полицейского. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным источника канала, драка произошла в городе Амурск Хабаровского края в ночь на 19 декабря. Спортсмен выпивал спиртные напитки вместе со своей знакомой. В какой-то момент девушка вызвала полицию и заявила, что Яценко ее избил, пояснил собеседник Shot.

Когда правоохранитель приехал к квартире, бывший хоккеист, по информации канала, с порога набросился на него и около пяти раз ударил по лицу.

Официального подтверждения этой информации не поступало. Сообщается, что после случившегося Яценко задержали.

«Сейчас решается вопрос о возбуждении дела», — добавил источник Shot.

Ранее красноярского депутата и экс-бойца ММА приговорили к 160 часам работ за драку. Он избил мужчину, с которым не поделил дорогу. Пострадавший получил сотрясение мозга, переломом челюсти и глазницы, а также множественные синяки и кровоподтеки. Бывший спортсмен свою вину не признал.