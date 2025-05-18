Бывшего топа Binance арестовали в России

Российские власти арестовали бывшего топ-менеджера криптобиржи Binance в СНГ Владимир Смеркиса. Его подозревают в мошенничестве, сообщил Telegram-канал Mash .

С каким именно проектом это связано, неизвестно. Однако в последние месяцы Смеркис выступал как сооснователь примитивной игры для Telegram.

Игра Blum — классическая «тапалка». Она запущена по аналогии с известным Hamster Kombat, токены которого не смогли взлететь. Пользователи Blum около года ждали выхода криптомонеты.

На pre-seed фазе приложение привлекло пять миллионов долларов инвестиций, в начале 2025 года Смеркис говорил о планах масштабировать игру.

Однако компания токен так и не запустила. В субботу, 17 мая, стало известно, что Владимир Смеркис ушел с поста сооснователя проекта.

Владимир Смеркис известен на крипторынке как один из медийных представителей индустрии. В 2017 году он стал соучредителем издания Future Times, а также выступал спикером на профильных форумах. До февраля 2022 года он был одним из топ-менеджеров Binance и отвечал за развитие биржи в странах СНГ.

Официальных комментариев от юристов предпринимателя на момент публикации не поступало.

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