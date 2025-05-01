Воронежцы майнили по-сельски и попались. Криптовалюту добывали на льготных тарифах

Ущерб от криптофермы в Воронежской области превысил 10 миллионов

В селе под Воронежем правоохранители обнаружили незаконную криптоферму. Местные жители использовали льготный тариф на электричество и добывали криптовалюту на обычных участках под личное хозяйство, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в официальном Telegram-канале .

Нелегальную ферму нашли в Рамонском районе. Майнинг велся на четырех участках, официально предназначенных для ведения подсобного хозяйства — огородов и теплиц. На деле же владельцы устанавливали оборудование для добычи криптовалют.

О нарушении стало известно после того, как специалисты заметили, что один из участков в селе потребляет подозрительно много электричества.

Проверка с выездом на место подтвердила: ферма действительно работала, при этом электроэнергия оплачивалась по сниженной цене, как для обычных домов и даже по льготному тарифу.

По предварительной оценке, майнеры нанесли ущерб энергетикам на сумму более 10 миллионов рублей. Материалы проверки переданы в следственные органы.

По итогам их рассмотрения власти возбудили уголовное дело по статье о причинении ущерба в особо крупном размере. Расследование продолжается, за его ходом следит районная прокуратура.

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