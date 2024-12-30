Бывшего министра обороны Армении отпустили после задержания в Москве

Бывшего министра обороны Армении Аршака Карапетяна отпустили из отделения полиции в Москве. Об этом сообщило агентство «Новости-Армения».

Пресс-секретарь МВД страны Нарек Саркисян рассказал, что 29 декабря Карапетяна «обнаружили и подвергли приводу сотрудники полиции Тверского района Москвы», позже его освободили.

Карапетян находился в международном розыске по трем статьям уголовного кодекса страны, среди них — злоупотребление должностными полномочиями.

Бывшего главу оборонного ведомства Армении задержали по запросу властей страны. Аршак Карапетян занял эту должность в августе 2021 года, проработав только три месяца. До этого он был советником премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

В Махачкале ранее задержали бывшего вице-премьера Дагестана Магомедгусена Насрутдинова. Бывшего чиновника обвинили в содействии терроризму, бандитизме и расправе над людьми.