Раскрыта причина задержания бывшего министра обороны Армении в Москве
Экс-министра обороны Армении задержали в Москве по запросу Еревана
Задержанный в Москве бывший министр обороны Армении Аршак Карапетян находился в международном розыске по ряду статей уголовного кодекса страны. Об этом со ссылкой на представителя правоохранительных органов сообщил ТАСС.
Собеседник агентства добавил, что задержание бывшего главы оборонного ведомства Армении провели по запросу властей страны.
«В Москве по запросу Армении задержан бывший министр обороны страны Аршак Карапетян. Он был объявлен в международный розыск по ряду статей Уголовного кодекса», — заявил представитель правоохранительных органов.
По данным Telegram-канала 112, в Армении против Карапетяна завели уголовные дела о незаконном участии в предпринимательской деятельности, злоупотреблении должностными полномочиями, а также злоупотреблении властью.
На посту министра обороны задержанный провел всего три месяца в 2021 году. До этого он занимал посты советника премьер-министра Армении Никола Пашиняна, а также заместителя министра обороны республики.