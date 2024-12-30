Раскрыта причина задержания бывшего министра обороны Армении в Москве

Задержанный в Москве бывший министр обороны Армении Аршак Карапетян находился в международном розыске по ряду статей уголовного кодекса страны. Об этом со ссылкой на представителя правоохранительных органов сообщил ТАСС .

Собеседник агентства добавил, что задержание бывшего главы оборонного ведомства Армении провели по запросу властей страны.

«В Москве по запросу Армении задержан бывший министр обороны страны Аршак Карапетян. Он был объявлен в международный розыск по ряду статей Уголовного кодекса», — заявил представитель правоохранительных органов.

По данным Telegram-канала 112, в Армении против Карапетяна завели уголовные дела о незаконном участии в предпринимательской деятельности, злоупотреблении должностными полномочиями, а также злоупотреблении властью.

На посту министра обороны задержанный провел всего три месяца в 2021 году. До этого он занимал посты советника премьер-министра Армении Никола Пашиняна, а также заместителя министра обороны республики.