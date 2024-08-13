Стало известно о задержании бывшего вице-премьера Дагестана Насрутдинова

Возглавившего предприятие «Даггаз» и ранее занимавшего пост вице-премьера правительства Дагестана Магомедгусена Насрутдинова задержали в Махачкале. Об этом со ссылкой на источники сообщили авторы Telegram-канала «Спросите у Расула».

В публикации указали, что бывшего чиновника увезли на допрос, после которого его могут отпустить.

С чем связано задержание Насрутдинова, неизвестно. Официального подтверждения этой информации нет.

«Коммерсант» напомнил, что Насрутдинов дважды попадал в поле зрения правоохранительных органов. В 2009 году, когда он занимал пост генерального директора ООО «Кавказрегионгаз», против него завели уголовное дело о мошенничестве с имуществом «Даггаза». Сумма ущерба составляла 139 миллиардов рублей. Верховный суд Дагестана вынес Насрутдинову оправдательный приговор.

Второе дело против ставшего министром промышленности, энергетики и связи республики Насрутдинова полиция завела в 2012 году по подозрению в незаконном оформлении в собственность газовых сетей стоимостью около 200 миллионов рублей. От наказания чиновника снова спас Верховный суд Дагестана, признав возбуждение дела незаконным.

Накануне стало известно о новых обвинениях задержанного по делу о растрате экс-министра спорта Дагестана и бывшего мэра Кизилюрта Магомеда Магомедова. Во время избрания продления ареста для бывшего чиновника следователи объявили об обвинениях в содействии террористической деятельности, незаконном обороте оружия, а также убийстве группой лиц из хулиганских побуждений.