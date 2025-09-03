Бытовки загорелись на стройке на севере Москвы

Бытовки загорелись на стройке в районе Марфино на севере Москвы. Об этом сообщил корреспондент 360.ru.

На месте уже работают пожарные расчеты. О причинах возгорания пока ничего не сообщается.

В столичном управлении МЧС уточнили, что загорелся второй этаж шести двухъярусных бытовок, людей внутри нет. Дальнейшая информация уточняется.

Ранее крупный пожар произошел на стройке в столичном районе Черемушки. На площади пять квадратных метров загорелись проводка и строительный мусор. На четвертом этаже оказались заблокированы 10 рабочих, однако их в итоге удалось спасти. При этом никто не пострадал.

А до этого силовой кабель загорелся при строительстве трамплина в Раменках. Из-за этого временно закрывали канатную дорогу, ведущую от Лужников до Воробьевых гор.