В Раменках на западе Москвы загорелся кабель на стройке трамплина

На строительной площадке в Раменках загорелся силовой кабель на протяжении одного погонного метра. Очевидцы рассказали об искрах и треске в месте возгорания.

Пожар случился на стройплощадке по возведению трамплина на улице Косыгина. Экстренные службы прибыли на место возгорания, им пришлось ждать отключения электроэнергии.

Очевидцы сообщили 360.ru, что стройка уже горела чуть меньше месяца назад. По их словам, пожарные и тогда не особо спешили тушить огонь.

«Дым заволок всю Москва-реку, а канатную дорогу закрыли», — сообщил очевидец.

Крупный пожар начался в здании с квест-комнатами проекта «Клаустрофобия» на юге Москвы. Огонь разгорелся на втором этаже трехэтажного здания. Скорая помощь увезла двух женщин, пострадавших в результате пожара.