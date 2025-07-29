«Были слышны крики». Вызвавшая спасателей жительница Кисловодска рассказала об обрушении грунта

Жительница Кисловодска услышала крики после обрушения грунта в санатории

Скальная порода обрушилась на отдыхающих на территории санатория в Кисловодске. В момент ЧП были слышны характерные для землетрясения звуки и крики, сообщила 360.ru очевидица происшествия.

«Такой звук был, что возникло ощущение, будто землетрясение произошло. Выбежала на балкон и увидела, что обрушились все деревья, порода эта вся», — отметила Ольга.

После произошедшего женщина услышала крики людей и сразу же позвонила в экстренные службы.

«Это просто секунда, как показывают, когда ливень идет и с горы какой-то оползень, такого плана. Крики были слышны. Увидев масштаб, вот эту глыбу, я тут же вызвала 112», — рассказала собеседница 360.ru.

По словам местной жительницы, раньше аналогичных происшествий на территории санатория не было.

Пострадавшими в Кисловодске оказались туристы из Тольятти: 59-летняя женщина и 51-летний мужчина. По данному факту прокуратура проводит проверку.