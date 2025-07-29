Прокуратура проведет проверку после обрушения грунта на людей в Кисловодске

В результате обрушения скальной породы на территории санатория в Кисловодске травмы получили два человека. По данному факту проводится проверка, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Ставропольскому краю.

В ведомстве отметили, что в ходе проверки будет дана оценка причин и условий произошедшего. Также на особом контроле находится оперативное оказание пострадавшим медицинской помощи.

По данным Следственного комитета, после обвала скально-грунтовой породы в Кисловодске возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Собеседник 360.ru сообщил, что под завалами грунта оказались туристы из Тольятти. Медики оказывают помощь 59-летней женщине и 51-летнему мужчине. Кусок скалы обвалился на площади 60 квадратных метров.