Неадекват ворвался в школу в селе на Урале и попытался зарезать работника столовой

Молодой мужчина рано утром 7 ноября ворвался в школу в челябинском селе Кунашак, где напал на сотрудника столовой. Против неадеквата возбудили уголовное дело о покушении на убийство.
В региональном СУ СК уточнили, что подозреваемому в преступлении 30 лет. Когда он проник в школьную столовую, то попытался выбить нож у одного из работников, чтобы ранить его.
На помощь коллеге бросились другие сотрудники. Нападавшего им удалось скрутить и запереть в одном из помещений школы в ожидании сотрудников полиции. Сейчас с мужчиной работают следователи.
Все обстоятельства и мотивы задержанного уточняются, заключили в пресс-службе.
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