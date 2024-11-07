Неадекват ворвался в школу в селе на Урале и попытался зарезать работника столовой

В селе на Урале мужчина ворвался в школу и попытался убить сотрудника столовой

Молодой мужчина рано утром 7 ноября ворвался в школу в челябинском селе Кунашак, где напал на сотрудника столовой. Против неадеквата возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

В региональном СУ СК уточнили, что подозреваемому в преступлении 30 лет. Когда он проник в школьную столовую, то попытался выбить нож у одного из работников, чтобы ранить его.

На помощь коллеге бросились другие сотрудники. Нападавшего им удалось скрутить и запереть в одном из помещений школы в ожидании сотрудников полиции. Сейчас с мужчиной работают следователи.

Все обстоятельства и мотивы задержанного уточняются, заключили в пресс-службе.