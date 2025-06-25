«Был сильный звук». Коптер рухнул на припаркованный автомобиль в Щукино

Коптер упал на припаркованную машину у дома 8к2 на улице Маршала Вершинина в Щукино. Об этом 360.ru сообщил источник.

«Там и полицейские, и МЧС. Оно упало на машину и дальше упало на тротуар. Возгорания не было, и взрывов тоже не было, просто сильный звук от удара о машину», — рассказал очевидец.

Причины произошедшего выясняются. По предварительным данным, никто не пострадал.

UPD: беспилотник принадлежит службе безопасности Курчатовского института. Был тестовый полет.

Ранее силы противовоздушной обороны сбили летевший на Москву дрон. На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб. Мэр столицы Сергей Собянин заверил, что в городе нет серьезных разрушений после атак, хотя за последние месяцы на Москву запустили тысячи беспилотников. Эффективность систем ПВО — 99,9%.