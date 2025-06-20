Муха не пролетит. Собянин оценил работу ПВО вокруг Москвы

Украинские боевики запустили тысячи беспилотников в сторону Москвы в последние месяцы, в городе нет серьезных разрушений. Эффективность систем ПВО вокруг него можно оценить в 99,9%, сообщил РБК мэр столицы Сергей Собянин.

Украинские боевики запустили тысячи беспилотников в сторону Москвы в последние месяцы, в городе нет серьезных разрушений. Эффективность систем ПВО вокруг него можно оценить в 99,9%, сообщил РБК мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, с учетом международных нормативов средств ПВО, продемонстрированная эффективность отечественных систем показывает высший класс.

«Эффективность работы системы противовоздушной обороны вокруг Москвы, исходя из количества сбитых беспилотников, достигает 99,9%. В мире никто не достигал ничего подобного», — сказал Собянин.

Мэр напомнил, что на Москву за последние месяцы запустили тысячи беспилотников.

«Вы сами знаете, долетели и упали на Москву буквально считанные единицы, серьезных разрушений не произошло», — добавил он.

Утром 20 июня силы противовоздушной обороны сбили два летевших на Москву дрона.