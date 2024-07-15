Акробат цирка Демидовых в Ростове-на-Дону сорвался на велосипеде с каната и получил смертельные травмы. Народный артист России Эдгард Запашный в беседе с 360.ru рассказал, что погибший работал в очень сложном цирковом жанре.

«Я не знал этого артиста лично, мы с ним никогда не пересекались. Знаю, что это представитель Колумбийского цирка. Я видел его интервью за несколько дней до трагедии, где он рассказывал, что работает на канате без страховки, делает сложные трюки. Обаятельный парень», — сказал он.

Запашный отметил, что трагедия произошла в цирке–шапито. По его словам, к сожалению, такое иногда случается, потому что артисты выбирают для работы очень сложный жанр циркового искусства.

Последнее выступление акробата прошло в шатре в минувшее воскресенье. Он совершал проезд на велосипеде без руля по канату на высоте около четырех метров. В какой-то момент мужчина сорвался с высоты и упал вниз головой.

По данным СК, артист умер в больнице от полученных травм. Следователи завели уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.