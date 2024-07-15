Акробат разбился насмерть на цирковом выступлении в Ростове-на-Дону

Проезд на велосипеде без руля по канату на высоте около четырех метров в Ростове-на-Дону стал последним выступлением для циркового акробата. Мужчина сорвался с высоты и упал вниз головой. Как сообщила пресс-служба областного главка СК, артист умер в больнице от полученных травм.

По данным ведомства, выступление прошло в установленном на Пойменной улице шатре в минувшее воскресенье, 14 июля. Акробат на велосипеде без руля проезжал по натянутому канату между двумя цирковыми башнями. В какой-то момент он потерял равновесие и упал на асфальт.

Ставшая свидетелем падения акробата зрительница Екатерина в комментарии 360.ru заявила, что, вероятно, у артиста соскользнула нога с педали во время движения. Она подчеркнула, что после падения на арене осталась кровь, которую быстро убрали, чтобы продолжить выступление.

Я видела, что у него голова была задрана. Сначала к нему подбежал один мужчина, а потом — остальные, которые его унесли. Представление прервали, чтобы дождаться скорой. Потом вытерли кровь и объявили, что выступления продолжатся. Люди все сидели в шоке. Многие ушли.

Екатерина добавила, что акробатическая труппа выступала сразу после антракта. Сначала артисты просто ходили по канату и показывали трюки, а потом один поехал на велосипеде.

«Когда мы стояли на антракте, акробаты катали детей на велосипедах и мотоциклах. Они были очень жизнерадостные и всех заряжали своей энергией. Сегодня прочитала, что упавший артист умер. Его очень жалко», — добавила зрительница.

По данным регионального издания DonDay, погибшего акробата звали Чаварро Сиксто Октавио. Он приехал в Россию из Колумбии и долгое время выступал в цирке Демидовых. Артисту было 45 лет.

В начале июня цирковой артист Эдгард Запашный рассказал о неудачной репетиции своей племянницы. Он пояснил, что юная циркачка отрабатывала элементы джигитовки на лошади, но животное поскользнулось и упало на наездницу. В результате девушка получила многочисленные переломы.