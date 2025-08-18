Охранник скандального бара в Москве подрался с чеченцами

Четверо чеченцев подрались с охранником бара «Уе! бар» на улице Маросейка в центре Москвы за то, что он их не пустил в заведение. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Концепция бара такова, что его сотрудники специально хамят посетителям, а те могут отвечать им тем же. В этом же стиле выполнено и меню заведения.

Согласно записи с камер, охранника спросили, что он имеет против чеченцев, на что он ответил: «Все». После этого завязалась драка, которая прекратилась только после того, как кто-то из очевидцев вызвал полицию.

Ранее неизвестные избили участницу реалити-шоу «Пацанки» Владлину Алчаеву в центре Краснодара. Предположительно, нападавшим не понравился образ жизни 25-летней девушки.