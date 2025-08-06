Буйный житель СНТ под Химками пытал соседей «Сектором Газа»

Жители СНТ под Химками пожаловались на вечно пьяного и угрожающего им соседа

Жильцы СНТ «Рождественский парк» в городском округе Химки пожаловались на соседа, который уже несколько лет не дает им спокойно жить. Об этом один из них рассказал 360.ru.

По его словам, мужчина регулярно выпивает, слушает песни группы «Сектор Газа» и громко матерится. Когда соседи пытаются поговорить с ним, он начинает им угрожать.

В марте 2023 года он пришел с обрезом к соседям, стал кричать на них матом и попытался ворваться в дом. Дело против него так и не возбудили. Подобных случаев, по словам жителей СНТ, было несколько, а полиция отказывается фиксировать нарушения.

Один из местных жителей снял видео очередного пьяного дебоша мужчины. На видео он стоит голым на заборе и переругивается с людьми вокруг.

«Ножами пытается кидаться в полицию, пшикает из баллончика, нападает. Вон стоит полиция. Полным ходом идет движуха», — сообщает голос за кадром.

Кроме того, приезжий, будучи пьяным, разъезжает на квадроцикле без номеров, и жители боятся, что он рано или поздно переедет кого-нибудь из их детей. Многие стараются объезжать его дом стороной, чтобы не попасть под обстрел.

Соседи говорят, что хотят продать дом, поскольку один из их детей уже выучил все матерные слова из песен Юрия Клинских.

Ранее жители Бронниц пожаловались на соседку, которая восемь лет не гуляет со своими собаками и на все просьбы навести порядок отвечает агрессивно.