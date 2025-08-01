Жители Бронниц не могут найти управу на соседку: 8 лет она выгуливает в квартире собак

В городе Бронницы 35-летняя неадекватная женщина устроила антисанитарию у себя в квартире на Садовом проезде, от которой страдают все ее соседи. Об этом 360.ru сообщила одна из местных жительниц, Анастасия Виноградова, представляющая интересы всего дома.

По ее словам, соседка держит в квартире двух дворовых собак, которых не выгуливает больше восьми лет. Животные справляют нужду прямо в помещении.

«Круглосуточный вой собак, невыносимая вонь распространяется из окон и дверей этой нерадивой собачницы. Полная антисанитария, тараканы бегут по всему дому, в подъезде валяются экскременты, моча протекает в несколько квартир по стенам и потолку», — пожаловалась собеседница 360.ru.

Анастасия отметила, что женщина ведет себя неадекватно и на все просьбы о порядке отвечает агрессивно. Кроме того, из ее жилища регулярно доносятся жуткие вопли и призывы к сатане.

«Ее родственники предпочитают жить отдельно и ничего не предпринимают, закрывая глаза на то, что душевнобольной человек отравляет всем соседям жизнь», — рассказала Виноградова.

По словам местной жительницы, городская администрация, полиция и управляющая компания бездействуют, несмотря на множество обращений к ним.

«У нас нормальный подъезд, мы хотим жить в чистоте и порядке, а сейчас это просто ад», — заключила собеседница 360.ru.

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