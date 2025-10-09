Сегодня 09:56 «Буянил с 8 утра»: мэр Уфы рассказал об отце-неадеквате, выбросившем дочку в окно Мэр Уфы рассказал об отце, выбросившем дочку в окно 0 0 0 Происшествия

Пострадавшая в Уфе трехлетняя девочка росла в полной семье, ее мать и старший брат сейчас находятся в Санкт-Петербурге на реабилитации, рассказал 360.ru мэр города Ратмир Мавлиев.

«Девочка была с отцом и двумя бабушками. По словам соседей, с 8 утра папа буянил, никого не впускал в квартиру, выбросил ребенка», — добавил он.

Про одну из бабушек известно, что она 40 лет работала воспитателем в детском саду.

Фото: 360.ru

Сейчас трехлетнюю девочку спасают врачи. Она находится в тяжелом состоянии. Отца доставили в отдел полиции. Причины случившегося и все обстоятельства трагедии выясняются. На месте работают сотрудники полиции и прокуратуры.