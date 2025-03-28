Последствия от мощного землетрясения можно сравнить с нахождением на корабле, людей болтало в разные стороны. Об этом 360.ru рассказала российская туристка, ставшая очевидицей катаклизма в Бангкоке.

«Мы сейчас просто сидим на ступеньках, и я чувствую эту болтанку, будто земля уходит из-под ног. Я такого никогда не испытывала, это очень страшно. Ты как на корабле сидишь. Непонятно, когда все эти толчки закончатся, очень переживаю за своего кота», — призналась она.

Ранее стало известно, что в Бангкоке из-за обрушения здания в результате землетрясения по меньшей мере 83 человека остались под завалами. Спасатели обнаружили тела двух погибших, но число жертв может вырасти. Из высоток города людей эвакуировали и запретили заходить обратно из-за риска возникновения повторных толчков.

Кроме того, в Таиланде после землетрясения приостановили движение поездов.