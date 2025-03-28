Движение поездов приостановили в Таиланде после землетрясения

Движение поездов остановили в Таиланде для проверки путей после землетрясения

Грузовые и пассажирские поезда временно прекратили движение по железной дороге Таиланда после землетрясения. Как сообщило издание Nation Thailand , такое распоряжение выпустило Министерство железнодорожного транспорта страны.

Руководитель ведомства Пичет Кунадхамракс заявил, что все компании-перевозчики получили распоряжение о прекращении движения составов для эвакуации пассажиров, оставшихся в вагонах во время подземных толчков, а также расчистке путей от мусора и проверке поврежденных участков полотна.

Кроме того, необходимо провести дополнительные проверки работоспособности инфраструктуры железных дорог. Движение составов возобновится только после нового распоряжения министерства.

«Мы уделяем приоритетное внимание безопасности пассажиров, поэтому перед возобновлением движения поездов нужно все тщательно проверить», — заявил Кунадхамракс.

Мощное землетрясение с эпицентром в Мьянме произошло в пятницу, 28 марта. Сейсмологические службы заявили, что зафиксировали два толчка магнитудой 6,4 и 7,9.

По последним данным, жертвами стихийного бедствия стали 20 человек, травмы различной степени тяжести получили более 300.

Сейсмическая волна распространилась на соседние страны. В Бангкоке произошло обрушение строящегося небоскреба. Под завалами здания погибли два человека. Из высоток города эвакуировали людей и запретили заходить обратно из-за риска возникновения афтершоков.