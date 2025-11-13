Брошенный автомобиль Усольцевых признали вещдоком

Оставленный Усольцевыми в окрестностях поселка Кутурчин автомобиль изъяли правоохранители. Об этом 360.ru заявила помощник руководителя ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия Анастасия Дядечкина.

Она уточнила, что машину признали вещественным доказательством, так как именно на ней пропавший предприниматель вместе с женой и ребенком поехал в поход.

«Автомобиль Skoda Kodiaq зарегистрирован на организацию, где работал Усольцев», — уточнила представитель Следственного комитета.

Ранее в правоохранительных органах сообщили, что при досмотре автомобиля обнаружили 600 тысяч рублей. Деньги нашли в тайнике под рулем.

Усольцевы отправились в поход в урочище Буратинка и исчезли. Активные поиски семьи остановили 12 октября. Судмедэксперт Александр Аулов допустил, что тела пропавших туристов обнаружат позже, когда растает снег. Он также не исключил версию о том, что на Усольцевых в лесу напали дикие животные.