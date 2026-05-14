Брошенного нерпенка нашли под камнем в Карелии

Детеныша ладожской нерпы нашли на берегу в карельском поселке Харвия. Ослабленного зверька, который прятался под камнем, заметили местные жители во время прогулки и сообщили специалистам, рассказала 360.ru основатель Фонда друзей балтийской нерпы Елена Андриевская.

После звонка на место направили волонтера, который доставил животное в центр помощи. По словам Андриевской, нерпенок находился в тяжелом состоянии — у него выявили сильное истощение и обезвоживание.

Кроме того, у детеныша обнаружили заражение паразитами. Специалист уточнила, что животному не хватало около 60% нормального веса для его возраста.