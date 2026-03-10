Новорожденную ладожскую нерпу спасли на острове Кильпола

В окрестностях острова Кильпола в Лахденпохском районе Карелии спасли новорожденную ладожскую нерпу, которая осталась без матери и сильно переохладилась под дождем. Об этом сообщил Фонд друзей балтийской нерпы в телеграм-канале .

В Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих в Репино малышка приехала ночью. Она оказалась очень слабой: у нерпы сохранилась свежая пуповина, поэтому сотрудники предположили, что она родилась только накануне. Почти сразу после рождения детеныш потерял связь с самкой и остался один на берегу.

Сотрудники фонда рассказали, что нерпочка ползала за людьми под дождем, будто искала помощи. Осадки и холод заметно ухудшили ее состояние, поэтому детеныша срочно забрали на выхаживание.

«Будем стараться ей помочь и удивляться очень неожиданному и необычному началу сезона», — сообщили в Фонде друзей балтийской нерпы.

Это уже второй новорожденный детеныш, которого привезли специалистам. Теперь сотрудники фонда постараются обследовать маленькую пациентку и дать ей шанс окрепнуть.

Ежегодно специалисты Центра принимают на базе «Водоканала» в Репино десятки детенышей нерп и тюленей. После выхаживания выпускников отправляют обратно в естественную среду обитания. Держать дома тюленей в России запрещено: в сентябре 2025 года вступил в силу закон, ограничивающий содержание в домашних условиях ряда животных. Кроме тюленей туда включили лис, росомах, львов и другие дикие виды.