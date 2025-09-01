Подросток-зацепер погиб на крыше электрички в Москве

Подросток-зацепер погиб на крыше электрички на Ярославском направлении Московской железной дороги. Об этом 360.ru сообщили очевидцы.

По данным источника, трагедия произошла на платформе Яуза в Северо-Восточном административном округе столицы.

Предварительно, юношу ударило током, после чего он упал между первым и вторым вагонами состава. На вид погибшему около 16 лет.

Движение поездов было остановлено, электричка простояла почти два часа.

Ранее в Искитиме в Новосибирской области подростка-зацепера ударило током от контактного провода электропоезда. Юноша залез на поезд и оказался рядом с проводами под высоким напряжением. С тяжелыми ожогами его увезли в больницу.