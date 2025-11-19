Бродячая собака закошмарила жителей Новой Москвы: как отреагировали в СК

Бастрыкин потребовал доклад после нападения собаки на людей в Новой Москве

В Новой Москве бродячая собака напала на четырех человек, в том числе двух детей. Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки, сообщила пресс-служба ведомства.

ЧП произошло в Воронове Троицкого административного округа. О состоянии пострадавших пока информации нет. Следственные органы проводят проверку.

Исполнение поручения Бастрыкина поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее собака растерзала девятимесячного ребенка в Уэльсе. Питомец неожиданно набросился на младенца и сильно покусал его. Прибывший отряд быстрого реагирования обезвредил животное, пострадавшего отвезли в больницу, но спасли его не удалось.

В Ростове-на-Дону сбежавший с поводка алабай набросился на прохожую. Собака откусила ей пальцы и разодрала лицо, на хозяина завели уголовное дело.