Разодрал лицо и откусил пальцы. Алабай напал на жительницу Ростова-на-Дону

Сбежавший от хозяина алабай набросился на прохожую в Ростове-на-Дону и покалечил ее. Об этом 360.ru рассказал очевидец.

Мужчина гостил у друга в СНТ и по дороге домой увидел, как пес накинулся на женщину.

«Я начал кричать, свистеть и сигналить, чтобы испугать собаку и привлечь внимание соседей. Вышел мужик, я ему ору: „Хватай лопату, тут на женщину собака напала“», — отметил он.

Собеседник отметил, что агрессивный пес набросился и на мужчину, который пришел на помощь пострадавшей. Собака отпустила женщину, но переключила внимание на ее защитника — она заскочила к нему во двор, а когда ее выгнали, то вновь побежала за раненой горожанкой.

В итоге автомобилист и сосед с лопатой отвлекли пса, чтобы женщина добралась до дома и вызвала скорую. По информации Don Mash, собака разодрала женщине лицо и откусила ей пальцы. Владельцев пса пока не нашли.

Пресс-служба СК по региону сообщила, что в связи с нападением алабая возбудили уголовное дело. Доклад о ходе расследования представят главе ведомства Александру Бастрыкину.