Собака загрызла девятимесячного ребенка в частном доме

Собака растерзала девятимесячного младенца в частном доме. На ребенка она набросилась в британском Уэльсе, сообщило издание Wales Online .

Пес напал на малыша в воскресенье вечером. На вызов приехали службы полиции и скорой, а также отряд быстрого реагирования.

Специалисты смогли обезвредить и увезти агрессивное животное, однако ребенка спасти не удалось.

Породу собаки пока не разглашают. Из-за чего она напала на младенца, также неизвестно.

Сбежавший от хозяина алабай набросился на прохожую в Ростове-на-Дону. Собака разодрала женщине лицо и откусила ей пальцы. После нападения возбудили уголовное дело.