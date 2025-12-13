Братский корпус на территории Никитского монастыря загорелся в Переславле-Залесском

На территории Никитского мужского монастыря в Переславле-Залесском Ярославской области загорелось одно из зданий. Об этом РИА «Новости» рассказал представитель Переславской епархии.

«Горит здание старого братского корпуса, где проживают монахи-трудники. Пострадавших нет, угрозы перехода огня на другие здания тоже нет», — сообщил собеседник агентства.

На месте работают пожарные, заняты три спецмашины, к тушению привлекли расчет воинской части. Сначала монахи пытались потушить огонь самостоятельно, потом вызвали МЧС. Причина пожара пока неясна.

Никитский мужской монастырь — древнейший в Переславле‑Залесском. Комплекс расположен в северной части города на берегу Плещеева озера.

