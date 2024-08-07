Брат погибшего после ДТП с поездом водителя грузовика рассказал о его смерти

Брат подтвердил смерть водителя столкнувшегося с поездом под Волгоградом КамАЗа

Фото: РИА «Новости»

Водитель грузовика, попавшего в жесткое ДТП с поездом в Волгоградской области, умер в больнице. Об этом 360.ru заявил брат покойного.

Мужчина рассказал, что его родственнику провели сложнейшую операцию. Несмотря на то что водитель выжил после аварии и находился в сознании, спасти его не удалось.

«Он после сложной операции скончался вчера. Мы сейчас в морге его забираем», — указал брат водителя КамАЗа.

Он отметил, что супруга покойного находится сейчас в подавленном состоянии, и обратился к журналистам с просьбой не беспокоить ее вопросами.

Авария произошла на перегоне Гремячая — Котельниково. Машина столкнулась с поездом Казань — Адлер, в результате перевернулись как минимум восемь вагонов. Пострадали более 50 человек.

Погибший водитель был уроженцем Чилековского сельского поселения. Глава села Алексей Авдеев отметил, что покойный всегда работал, у него остались жена и дети.

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