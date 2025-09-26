Божену Рынску оштрафовали за унижение русских

Суд обязал журналистку Божену Рынску (Малашенко) заплатить штраф в размере 20 тысяч за унизительные высказывания в адрес русских. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В материалах суда указали, что Рынска во время интервью допустила высказывания, направленные на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности.

Журналистку также штрафовали в сентябре по административной статье о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. Тверской районный суд признал ее виновной и назначил штраф 20 тысяч рублей.

Ранее россиянку оштрафовали за слово «хохлы», которое она написала в домовом чате. Сумма штрафа составила 10 тысяч рублей. Женщина посчитала приговор несправедливым и попыталась обжаловать решение в Верховном суде Бурятии. Судья отклонил ее апелляцию.

Юрист Александр Хаминский объяснил, что употребление слова «хохол» не всегда является правонарушением, и многое зависит от контекста.