Божену Рынску оштрафовали за унижение русских
Суд обязал журналистку Божену Рынску (Малашенко) заплатить штраф в размере 20 тысяч за унизительные высказывания в адрес русских. Об этом сообщило РИА «Новости».
В материалах суда указали, что Рынска во время интервью допустила высказывания, направленные на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности.
Журналистку также штрафовали в сентябре по административной статье о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. Тверской районный суд признал ее виновной и назначил штраф 20 тысяч рублей.
Ранее россиянку оштрафовали за слово «хохлы», которое она написала в домовом чате. Сумма штрафа составила 10 тысяч рублей. Женщина посчитала приговор несправедливым и попыталась обжаловать решение в Верховном суде Бурятии. Судья отклонил ее апелляцию.
Юрист Александр Хаминский объяснил, что употребление слова «хохол» не всегда является правонарушением, и многое зависит от контекста.