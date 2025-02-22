Босфорский пролив перекрыли из-за непогоды

Босфорский пролив закрыли для движения кораблей из-за усиливающегося снегопада. Об этом сообщило агентство DHA .

Движение судов перекрыли в обе стороны.

«Из-за снегопада, который время от времени усиливается по всему Стамбулу, движение судов по Босфору было временно остановлено в обоих направлениях», — отметило издание.

В последний раз ЧП у берегов Стамбула произошло в октябре — в Босфорском проливе столкнулись два сухогруза. Один из них шел под флагом Того из Батуми в Саудовскую Аравию, а второй — под флагом Панамы следовал из Испании в Батуми.

Буксиры оттянули суда к причалу Ахыркапы в Мраморном море. Из-за столкновения оба корабля получили материальный ущерб.

Ранее два корабля столкнулись в Черном море. По словам очевидца, якорная цепь зацепилась за судовой руль другого судна. Он добавил, что портовской буксир стащил цепь.