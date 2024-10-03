В Босфорском проливе у берегов Стамбула столкнулись два сухогруза

Министерство транспорта в Турции: у берегов Стамбула столкнулись два сухогруза

Два сухогруза столкнулись в Босфорском проливе у берегов стамбульского района Ускюдар. Об этом сообщила газета Milliyet .

«80-метровый сухогруз Ayed 1 под флагом Того, следовавший из Батуми в Саудовскую Аравию, столкнулся в Босфоре со 180-метровым сухогрузом BUNUN ACE под флагом Панамы, следующим из Испании в Батуми», — привело издание сообщение от министерства транспорта и инфраструктуры Турции.

По информации ведомства, в ходе происшествия судам «причинен материальный ущерб». К ним отравили большое количество буксиров, которые оттянут сухогрузы к причалу Ахыркапы в Мраморном море.

Ранее перевозившие зерно российский и украинский сухогрузы столкнулись в акватории Мраморного моря у берегов Турции. Первое судно отправлялось в Испанию из порта Измаил под флагом Коморских островов, а второе шло в Израиль из порта Кавказ под флагом Панамы. В ходе происшествия никто не пострадал.

Еще одно столкновение кораблей произошло на реке Полуй в Салехарде. Скоростное судно на подводных крыльях «Метеор» совершало экспериментальный рейс, однако в системе корабля оказалась неисправность, поэтому он нарвался на «Норд-3».