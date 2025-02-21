Два судна столкнулись в Черном море. Об этом рассказал очевидец происшествия в беседе с 360.ru.

«С берега видел. Разошлись корабли. Якорная цепь зацепилась за судовой руль другого судна. Портовской буксир стащил цепь», — сказал он.

Как сообщил Telegram-канал «КП-Кубань», в Черном море столкнулись танкер и сухогруз. ЧП случилось из-за шторма. Одно из судов слегка повредилось. Сначала корабли долго дрейфовали рядом, но через несколько часов к ним прибыл буксир и разъединил.

По данным федерального агентства морского и речного транспорта, в результате аварии никто не пострадал.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что в Азовском море начал тонуть сухогруз «Павел Грабовский». На борту находится три тысячи тонн кукурузы. Судно плавает под флагом Панамы, принадлежит компании VI-ZA SUN LTD.