Бортпроводники связали скотчем бойца, устроившего дебош на рейсе в Красноярск

Бортпроводники обмотали скотчем пассажира, который устроил дебош в самолете, следовавшем из Москвы в Красноярск. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

«Борт Аэрофлота совершал рейс из Москвы в Красноярск в ночь на 16 марта. Во время полета один из пассажиров начал кричать матом и ругаться со стюардами и другими пассажирами», — уточнил канал.

Бортпроводники применили силу, связав 47-летнему дебоширу руки скотчем. В Красноярске военного у трапа встретили полицейские.

Канал отметил, что, по предварительной информации, мужчина находился в нетрезвом состоянии. Военнослужащий летел в отпуск.

Ранее пьяный дебошир кричал и пытался играть в прятки со своей попутчицей на борту самолета, летевшего из Москвы на Гоа. Неадекват веселился в ночь на 8 марта.

До этого в феврале 58-летняя москвичка кричала и материлась в самолете перед вылетом в Шарм-эш-Шейх. Полиция задержала нетрезвую пассажирку, а суд потом оштрафовал за мелкое хулиганство.