Нетрезвый мужчина в необычной одежде терроризировал пассажиров самолета, летевшего рейсом «Аэрофлота» Москва — Гоа. Пьяный дебош на борту произошел в ночь на 8 марта, рассказал 360.ru очевидец.

Пассажир кричал на других и пытался играть в прятки со своей попутчицей, напяливая на голову одеяло. В ответ на замечания мужчина никак не реагировал и собрал вокруг себя всех стюардов.

Когда пассажира-просветленца попросили вести себя потише, чтобы дать поспать детям, он объявил, что сам является ребенком. После этого пьяный дебошир пригрозил написать на всех жалобы.

Ранее неадекватный пассажир из Самары снял штаны и трусы во время полета из Москвы. Бортпроводники попросили 38-летнего мужчину одеться и предъявить посадочный талон.

Пассажир не понимал, где находится, и что-то бессвязно бормотал. В ответ на замечание стюардов он достал деньги и продолжил что-то неразборчиво говорить. Когда самолет приземлился, на нарушителя общественного порядка составили административный протокол.