Москвичка устроила дебош в самолете перед вылетом в Шарм-эш-Шейх. Скандал сняли на видео

Москвичку оштрафовали за пьяный дебош перед вылетом в Шарм-эш-Шейх

Москвичку, устроившую пьяный дебош в самолете перед вылетом в Шарм-эш-Шейх, оштрафовали за мелкое хулиганство. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В ведомстве отметили, что 58-летняя пассажирка агрессивно вела себя по отношению к другим людям на борту, кричала и материлась. Из-за поведения женщины командир судна отказал ей в полете и составил акт о нарушении требований авиационной безопасности.

На место ЧП прибыли полицейские. Они попросили москвичку пойти с ними. Когда дебоширка покинула самолет, то легла на пол и отказалась слушаться правоохранителей. Ее задержали. Экспертиза подтвердила, что женщина была пьяной.

«За мелкое хулиганство в нетрезвом виде в отношении нее был составлен административный протокол по части первой статьи 20.1 КоАП РФ. Суд назначил ей штраф», — заявили в МВД.

Ранее происшествие случилось в другом самолете. Пассажирка рейса Хабаровск — Пхукет разделась догола и уснула на проходе. По данным СМИ, она тоже была в нетрезвом состоянии.