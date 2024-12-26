Борт МЧС забрал из Актау 9 пострадавших в авиакатастрофе россиян

Самолет МЧС РФ забрал из Актау девять пострадавших при крушении Embraer E-190 россиян. Об этом утром 26 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.

Самолет Embraer 190 выполнял рейс из Баку в Грозный и принадлежащий авиакомпании Azerbaijan Airlines.

Воздушное судно потерпело крушение 25 декабря близ Актау. На борту находились 67 человек, включая пятерых членов экипажа. Жертвами катастрофы, по последним данным, стали 38 человек.

Среди пострадавших есть 11-летняя девочка. У школьницы российское гражданство.

«Состояние девочки тяжелое, но стабильное. Состояние мамы врачи оценивают как крайне тяжелое. Мы связались с папой и родственниками — при необходимости обязательно поможем», — сообщала накануне детский омбудсмен Мария Львова-Белова.