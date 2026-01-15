Песков призвал не допустить повтор ситуации со смертью младенцев в Новокузнецке

Гибель новорожденных в роддоме Новокузнецка — большое горе. Нужно разобраться в причинах случившегося и предпринять все меры, чтобы подобное больше не происходило. На это указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это действительно большое горе, трагическое развитие ситуации, сейчас очень важно принять соответствующие меры по недопущению дальнейшего повторения таких ситуаций и по выяснению причин этой трагедии», — привело его слова РИА «Новости».

В Кремле выразили глубокие соболезнования родителям, потерявшим детей.

С 4 по 11 января в роддоме № 1 Новокузнецка погибли девять младенцев. Учреждение закрыли на карантин. Главврача Виталия Хераскова 13 января отстранили от должности.

На следующий день Следственный комитет объявил о задержании Хераскова и исполняющего обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Их заподозрили в халатности, которая привела к смерти детей по неосторожности.

Херасков отмечал, что дети были не совсем здоровыми, с проблемами недоношенности и различными заболеваниями. Однако точного диагноза, который бы объединял всех умерших, установить не удалось.

Кроме того, ошибка врачей в новокузнецкой больнице, в роддоме которой погибли девять детей, сделала девушку бесплодной.

Специальная комиссия начала проверку роддомов Кемеровской области. В ее состав вошли сотрудники регионального Минздрава и специалисты родильных домов высшего уровня.