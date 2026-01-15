Девушка осталось бесплодной после ошибки врачей в новокузнецкой больнице

Ошибка врачей в новокузнецкой больнице, в роддоме которой погибли девять детей, сделала девушку бесплодной. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

По информации источника, жительницу Новокузнецка после родов привезли в отделение НГКБ № 1. После УЗИ ей поставили диагноз врастание плаценты и заставили пойти на удаление матки, из-за чего в будущем она больше не сможет рожать.

Пациентка подала на больницу в суд. Разбирательство продлилось полтора года, судебные эксперты установили, что медики поставили неправильный диагноз. На самом деле на снимках УЗИ признаки врастания плаценты отсутствовали, поэтому проводить операцию было не нужно.

Больницу обязали выплатить пострадавшей 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, а также оштрафовали на 250 тысяч рублей.

Депутат Нина Останина заявляла 360.ru, что государство несет ответственность за смерть девяти новорожденных в Новокузнецке.