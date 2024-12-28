Большегрузы временно перестали пропускать через КПП «Верхний Ларс»

Росгранстрой: для грузовиков временно приостановили движение через Верхний Ларс

Движение грузовиков через пункт пропуска «Верхний Ларс» временно приостановили из-за плохой погоды. Об этом сообщил пресс-центр Росгранстроя.

Легковой транспорт продолжает проходить через КПП без ограничений, уточнили в ведомстве.

«Росгранстрой сообщает о закрытии движения через автомобильный пункт пропуска Верхний Ларс для большегрузов до улучшения погодных условий», — отметили в пресс-центре.

Ранее проблемы с транспортным сообщением возникли в Джанкойском районе Крыма. После обрушения моста на дороге Джанкой — Маслово временно приостановили движение пригородных поездов. Специалисты расчистили пути, после чего поезда между Крымом и Запорожьем снова запустили.

Обвал моста произошел из-за перегруженной машины. В момент обрушения на переправе находились грузовик и легковушка, в результате ЧП пострадали два человека.