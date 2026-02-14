Больше сотни человек вышли на поиски двух пропавших в Азовском море рыбаков

МЧС Крыма: в Азовском море с 12 февраля ведутся поиски двух рыбаков

В Азовском море в районе урочища Насыр пропали два рыбака. Поиски мужчин ведут третий день, в них участвуют более 130 спасателей, сообщила пресс-служба МЧС России по Крыму.

Центр управления в кризисных ситуациях получил информацию об одном пропавшем рыбаке 12 февраля, в 23:30. Мужчина уехал на рыбалку в районе урочища Насыр еще утром. Полиция и спасатели обошли семь километров береговой линии, но никого не нашли.

Спустя время выяснилось, что он вышел в море не один, а с другом. Поисково-спасательные работы продолжили 13 февраля, специалисты обследовали 40 километров суши и 128 квадратных километров акватории Азовского моря.

На третий день к работе подключились 134 человека и 12 единиц техники, в том числе один беспилотник и четыре плавсредства. Что случилось с рыбаками, неизвестно.

Ранее на Сахалине в двух километрах от берега нашли тело мужчины. Он замерз во время подледной рыбалки.