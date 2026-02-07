Сахалинский рыбак насмерть замерз на льду во время метели

Тело рыбака обнаружили на льду в районе села Стародубское на Сахалине. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону.

«Этот случай — очередной повод задуматься. Улов не стоит человеческой жизни. Никогда. Ни при каких условиях», — отметили в пресс-службе МЧС.

Тело любителя зимней рыбалки находилось в двух километроах от берега. Причины и обстоятельства случившегося устанавливают правоохранители.

Очевидец рассказал 360.ru, что рыбак мог погибнуть из-за непогоды.

«В метель не выбрался. Не видно было, где берег, и заблудился», — отметил он.

Мужчина добавил, что сейчас сахалинские рыбаки активно ловят крабов.

Ранее в Краснодаре школьница провалилась под лед. Девочка вместе с другом вышла на замерзшее озеро, чтобы сделать селфи. Она отошла от берега примерно на пять метров по тонкому льду и провалилась. Министр здравоохранения региона Евгений Филиппов уточнил, что подростки сами смогли выбраться на сушу, после чего забежали в ближайший магазин, чтобы отогреться.

Один из посетителей вызвал школьнице скорую помощь. Прибывшие медики осмотрели пострадавшую, госпитализация не потребовалась.