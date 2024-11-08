«Больше никаких наушников». В Сергиевом Посаде девушку сбило электричкой, она жива

В Сергиевом Посаде студентка колледжа выжила после того, как ее сбила электричка

На станции Сергиев Посад электричка сбила студентку колледжа, переходившую пути. Девушка осталась жива, получив только нервное потрясение, ссадины и ушибы. Мать пострадавшей рассказала 360.ru, как все произошло.

По словам женщины, дочь возвращалась с учебы домой и шла на электричку. Приближающегося поезда она не услышала оттого, что была в наушниках. Сейчас девушка восстанавливается дома и сама комментирует произошедшее, вступая в спор с оскорбляющими ее в интернете людьми.

Собеседница 360.ru заметила, что дочери удалось уцелеть только чудом. Она подчеркнула, что никакой вины локомотивной бригады в происшествии нет. Спасению способствовало и то, что электричка замедлялась перед станцией, поэтому скорость столкновения была небольшой.

«Я вот тоже ей говорю: „Если бы скорый поезд гнал, тебя бы размазало, как мясо“. <…> Будет ей урок на всю жизнь, 100%. Наушники там остались, на путях. Я говорю: больше никаких наушников. Вот дома есть наушники большие. Сиди, слушай музыку», — рассказала женщина.

Ранее пожилая женщина в Санкт-Петербурге выжила после того, как ее сбила электричка.