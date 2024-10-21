Электропоезд сбил пожилую женщину в Курортном районе Петербурга

В Санкт-Петербурге произошла авария с участием электропоезда. Водитель состава наехал на пожилую женщину, написала «Фонтанка» со ссылкой на правоохранителей.

Как рассказал Piter.TV, женщина попала под колеса электрички в Курортном районе города. Пострадавшую экстренно доставили в больницу. Врачи зафиксировали у пенсионерки черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, закрытый перелом правого плеча, а также множественные ушибы и ссадины.

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.