Электропоезд сбил пожилую женщину в Курортном районе Петербурга

В Санкт-Петербурге произошла авария с участием электропоезда. Водитель состава наехал на пожилую женщину, написала «Фонтанка» со ссылкой на правоохранителей.
Как рассказал Piter.TV, женщина попала под колеса электрички в Курортном районе города. Пострадавшую экстренно доставили в больницу. Врачи зафиксировали у пенсионерки черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, закрытый перелом правого плеча, а также множественные ушибы и ссадины.
Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.
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