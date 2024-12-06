Пожар охватил восемь тысяч «квадратов» на складе в Нижнем Новгороде

«На Московском шоссе горит производственно-складское здание. Предварительно, площадь составляет 8,4 тысячи „квадратов“», — заявили в ведомстве.

По данным МЧС, кровля здания обрушилась на 900 квадратных метрах. На месте происшествия работают более 100 специалистов и 35 единиц техники. Данных о пострадавших пока не поступало.

В эту ночь еще загорелся магазин с детскими товарами в Челябинске. Огонь распространился на площади 300 квадратных метров, пламя охватило кровлю и помещение внутри здания. Возгорание ликвидировали 29 человек и семь единиц техники. В ходе происшествия никто не пострадал.