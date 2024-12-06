В Челябинске случился пожар в магазине «Мир колясок»

Крупный пожар вспыхнул в магазине «Мир колясок» в Челябинске, об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС Челябинской области.

В ведомстве заявили, что горела кровля и помещение внутри магазина. Огонь распространился на площади 300 квадратных метров. К тушению привлекли 29 человек и семь единиц техники. В ходе ЧП никто не пострадал. Испытательная пожарная лаборатория установит причины случившегося.