Крупный пожар вспыхнул в магазине «Мир колясок» в Челябинске, об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС Челябинской области.
В ведомстве заявили, что горела кровля и помещение внутри магазина. Огонь распространился на площади 300 квадратных метров. К тушению привлекли 29 человек и семь единиц техники. В ходе ЧП никто не пострадал. Испытательная пожарная лаборатория установит причины случившегося.
Журналисты 74.ru опубликовали видео с места событий. На кадрах видно, что из крыши здания поднялись клубы дыма.
Ранее крупный пожар вспыхнул в исправительной колонии в Рыбинске. Огонь охватил 1200 квадратных метров.
Порядок формирования больничных изменят в России с сентября 2025 года
Хинштейн выдвинется в Курскую область в ближайшее время
Пожар охватил восемь тысяч «квадратов» на складе в Нижнем Новгороде
Макрон отказался досрочно уходить в отставку
В Калифорнии ввели режим ЧП после мощного землетрясения
В Челябинске случился пожар в магазине «Мир колясок»
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте