В Челябинске случился пожар в магазине «Мир колясок»

Telegram-канал МЧС Челябинской области
Фото: Telegram-канал МЧС Челябинской области

Крупный пожар вспыхнул в магазине «Мир колясок» в Челябинске, об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС Челябинской области.

В ведомстве заявили, что горела кровля и помещение внутри магазина. Огонь распространился на площади 300 квадратных метров. К тушению привлекли 29 человек и семь единиц техники. В ходе ЧП никто не пострадал. Испытательная пожарная лаборатория установит причины случившегося.

Журналисты 74.ru опубликовали видео с места событий. На кадрах видно, что из крыши здания поднялись клубы дыма.

Telegram-канал МЧС Челябинской области
Фото: Telegram-канал МЧС Челябинской области

Ранее крупный пожар вспыхнул в исправительной колонии в Рыбинске. Огонь охватил 1200 квадратных метров.

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