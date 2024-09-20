Таксист на Maybach напал на Луку Сафронова в Петербурге

Между пианистом Лукой Сафроновым и водителем сервиса премиального такси в Санкт-Петербурге случился конфликт, закончилась ссора тем, что таксист напал на музыканта. Подробности сообщил Telegram-канал Baza .

По данным источника канала, причиной нападения стал спор о разрешенной остановке и заезде во двор на улице Полтавской. Водитель утверждал, что Сафронов, заказывая такси, попросил его остановить машину на участке дороги, где это делать запрещено.

«Когда же выяснилось, что водитель на самом деле не прав, он все равно продолжил заставлять пианиста выйти из машины. В итоге он схватил его за руку и выволок из автомобиля», — пояснил собеседник Baza.

Ранее в Москве в районе аэропорта Шереметьево водитель такси выстрелил в пассажира из травматического пистолета. Во время поездки он повздорил с клиентом и врезался в металлическое ограждение, а после этого достал оружие и выстрелил в мужчину. По факту нападения возбудили уголовное дело.